Daniel Boaventura posou para as lentes de Luiz Tripolli no Café dos Prazeres. O ensaio estará no encarte de seu novo disco, One More Kiss – só com canções em inglês. Lançamento previsto para maio.

