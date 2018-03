Amante de música clássica, Condoleezza Rice fez curiosa revelação durante palestra no Woman in The World, anteontem, na Casa Fasano. Contou que Kaddafi compôs uma canção para ela, intitulada Rosa Negra na Casa Branca.

A ex-secretária de Estado dos EUA, aliás, fez questão de acompanhar a fala de Marin Alsop e Maria da Penha.

Poderosas 2

Coincidência ou não, a conferência, organizada por Nizan Guanaes, aconteceu no dia de Santa Bárbara, equivalente a Iansã, no candomblé – que representa a força feminina.

Poderosas 3

Alguns convidados notaram. Enquanto Mônica Waldvogel, no palco, com voz embargada, pontuava os relatos sobre tráfico de mulheres, na plateia, conhecida socialite gastava uma hora inteira para retocar a… maquiagem.