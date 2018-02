A mulherada brasileira está que não se aguenta. O livro Faça Acontecer, de Sheryl Sandberg, CEO do Facebook, chega dia 1º às livrarias – e já tem gente na fila.

Não é para menos. Fenômeno nos EUA, o título está no topo do ranking de mais vendidos do The New York Times: mais de 400 mil exemplares só na primeira semana. Já foram impressas sete edições em sete dias.