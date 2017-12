Poder feminino

A combinação entre o talento artístico da joalheira Carla Amorim e a expertise empreendedora de sua sócia e irmã, Kelly, vem dando belos frutos à dupla. Depois de verem suas joias usadas por personalidades como Michelle Obama e Angelina Jolie, elas comemoram o convite da Baselworld – importante feira de design – para integrar o grupo das 50 pessoas escolhidas como as mais relevantes entre designers de joias do mundo inteiro. “Trabalhamos muito com peças atemporais e universais, isso nos ajuda a alcançar culturas diferentes”, explica Kelly – gerente da marca, vendida em mais de 20 países. O sucesso no exterior faz parte de um plano de internacionalização. Para tanto, em junho, as irmãs estarão em NY, e, em setembro, participam de pavilhão de design em Hong Kong– onde clientes preferenciais poderão apreciar suas peças.

