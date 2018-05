Depois de ter o barco de pesquisa derrubado por um jet ski, sábado na lagoa de Marapendi, no Rio, o Instituto Jacaré agiu. Colocou no Facebook fotos do indivíduo – que estava em área de conservação ambiental – pedindo sua identificação. O viral se espalhou, a ONG o localizou e entrou com procedimentos legais contra ele.