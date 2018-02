A Transocean está com um abacaxi nas mãos. Recebeu intimação da Justiça Federal do Rio e tem 30 dias para suspender as atividades em suas dez plataformas de petróleo – ou pagar R$ 500 milhões por dia pela desobediência.

Tudo por causa do vazamento no campo de Frade, em 2011.

Poço 2

A Transocean alega que perícia da ANP no local a inocenta e pede que o relatório seja levado em conta no processo. A agência confirma a informação.

Mais um imbróglio para Graça Foster. Se a decisão não for suspensa, ela ficará sem a importante produção desses poços.