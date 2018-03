Nem as ilhas de Dubai escaparam. Investidores de Londres voaram para Dubai para acompanhar o pacote de salvamento do… Golfo. Goldman Sachs, UBS, Morgan Stanley e Credit Suisse estão conversando com o governo de Dubai e Abu Dhabi.



O mais provável é que seja injetado capital no Emirates Development Bank, uma espécie de BNDES. Para compra de instituições que estejam em dificuldades.

