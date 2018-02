A Justiça determinou ordem de despejo em um dos templos da Igreja Renascer em Cristo na zona Norte de São Paulo. Motivo? Falta de pagamento do aluguel.

Se a ordem não for cumprida, o juiz da 5ª Vara do Fórum de Santana autorizou o uso de força policial e também o arrombamento do recinto.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.