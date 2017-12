Plus de saveur

Mayra Toledo criou um mix interessante: a dona da May Pâtissière optou por ter uma doceria de técnica francesa que usa ingredientes brasileiros. Pelo jeito, está dando certo. Só nesta Páscoa, vendeu mais de 500 ovos que misturam chocolate belga e… cumaru – espécie de baunilha da Amazônia. “A maior parte de nossa matéria-prima é nacional. Aprendi a valorizar o que meu País tem de melhor, na época em que morei na França”, explica Mayra – ela estudou confeitaria na célebre escola Le Cordon Bleu, trabalhou na cozinha do Hotel Crayon e também em restaurante de Paris. “Macarons? Os meu são feitos com farinha de castanha de caju”, revela. Voilà!

