Plumas e Paetês

A chapeleira Denise Nascimento, dona da marca Tula Casqueteria, está a mil por hora para entregar todas as encomendas deste carnaval. “É a época mais agitada do ano para nosso ateliê, além dos casamentos e festas”, explica Denise, que é formada em moda pelo IED mas foi neste segmento que se encontrou. “Minha bisavó fazia enfeites bordados a mão e acredito que seja um resgate familiar. Eu adotei as ferramentas dela”. Para aperfeiçoar o que já estava no sangue, a moça passou uma temporada em Londres, no ateliê de Prudence Millinery – chapeleira de Vivienne Westwood e Tom Ford, entre outros. Foi lá que Denise se tornou uma milliner – termo usado para identificar quem fabrica chapéus 100% feitos a mão. “Não uso cola ou máquina de costura. Faço tudo a mão. Técnica que aprendi com a Prudence, algo bem exclusivo”, diz. Suas peças são todas personalizadas e únicas. “Mas também tenho uma linha mais despojada, que vendo no meu e-commerce e não é considerada alta costura de chapéus”.

