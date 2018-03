E a Petrobrás ganhou um telejornal para chamar de seu. Com produção da Prodigo, o programa, ao vivo, é diário e feito para a intranet da companhia.

Objetivo da web TV? Informar 80 mil funcionários diretos e 100 mil parceiros. Para tal, um estúdio foi montado no prédio-sede da empresa, no centro do Rio.