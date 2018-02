Depois de ter realizado o seu debate no domingo, concorrendo com o Fantástico, a Record resolveu tentar interferir na audiência da Globo. A emissora do bispo Edir Macedo marcou etapa eliminatória do reality show A Fazenda no mesmo horário do último confronto dos presidenciáveis amanhã.

