Bailarina de 14 Anos, venerada escultura de Degas, está de volta. Depois de viajar o mundo, será exposta em mostra do acervo do MASP, com 50 obras de Brecheret e Rodin. Dia 14.

