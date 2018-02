Demi Moore desbancou beldades como Sabrina Sato e Cleo Pires em pesquisa feita pela agência de relacionamentos brasileira Lunch 42 – sobre as solteiras mais cobiçadas do mundo. A americana recebeu 40% dos votos. Já a diva do

pop, Madonna, ficou na lanterninha, com apenas 5%. Foram entrevistados 400 homens em SP, Rio, Brasília e BH.

