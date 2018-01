Plena forma

Hoje é a última oportunidade para assistir à ópera Don Giovanni, de Mozart, no Teatro Municipal – e se encantar com a voz poderosa de Leonardo Neiva, que interpreta o papel-título. Mas a vida do barítono brasiliense não ficará menos agitada. Depois de meses se preparando para encarnar o célebre conquistador, ele agora segue para o Municipal do Rio, onde fará a ópera Billy Budd, de Benjamin Britten. “Mas volto para cá em seguida, para cantar a La Bohème, de Puccini”, explica. Com um Prêmio Carlos Gomes na bagagem (o mais importante da cena operística nacional), Leonardo tem agenda lotada até 2014 – quando cantará I Due Foscari (em maio) e Un Ballo in Maschera (em outubro), ambas de Verdi, no Théâtre du Capitole, em Toulouse. E, entre um e outro, fará parte do elenco de Lakmé (de Léo Delibes), no Municipal de Santiago do Chile. O rapaz tem mesmo fôlego!

