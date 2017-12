Único deputado peemedebista presente, ontem, na posse de Lula, do ministro da Aviação Civil, Mauro Lopes, e do ministro da Justiça, Eugênio Aragão, o mineiro Saraiva Felipe tem uma história controvertida com o Planalto.

Foi ministro da Saúde de Lula, entre 2005 e 2006 e, no governo Dilma, teve seu nome vetado por ela justamente para… a Saúde. A exclusão de seu nome irritou a bancada do PMDB à época.

Mistério de ontem: o que estava fazendo lá?

Platéia 2

Também apareceram oito dos nove deputados do PC do B, um do PP (Paulo Maluf), um do PEN e outro do PR.

O restante era do PT. Mas, dos 58 deputados da bancada na Câmara, Dilma só mencionou em seu discurso… 40.