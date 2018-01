Planos de saúde discutem com Padilha recriação de conselho

Movimentação no setor de planos de saúde. A Abramge, representada pela Amil, se reuniu recentemente com Eliseu Padilha em agenda extraoficial para propor a recriação do extinto Conselho Nacional de Saúde Suplementar – que teve atuação entre 1999 e 2000.

Ele antecedeu a ANS e foi extinto depois da criação da agência.

Os sem dipirona

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Criminalista, inteirado sobre o conteúdo das delações da Lava Jato, tem contado fato para lá de deprimente.

Nas confissões de malfeitos da OAS que vêm por aí, há registro de que a intimidade com o PT era grande. Quando um certo deputado queixava-se de dor de cabeça – coisa recorrente –, a receita era… tomar um comprimido de OAS.

No lugar da tradicional aspirina, AAS.

Bebidas em foco

As mais de 100 pequenas e médias empresas do setor de refrigerantes vão à luta. É que bateu nos R$ 8 bilhões, em 2016, o total da isenção de impostos das grandes produtoras na Zona Franca de Manaus, segundo a Suframa.

Audiência pública, na Câmara, em agosto, debate o assunto.

Bebidas 2

De outro lado, o Conselho Nacional de Saúde defende aumento de imposto sobre todos os refrigerantes. Segundo o CNS, a carga tributária sobre o produto caiu de 27% em 2011 para 0,5% hoje.