Plano Temer

A segunda parte do programa do PMDB que está sendo finalizado pelo ex-ministro Roberto Brant – continuação do programa Uma Ponte para o Futuro – contém mudança no Pronatec.

O que se propõe é limitar a participação do mesmo aluno em inúmeros cursos técnicos. “Existem pessoas que vão de um curso a outro e não se interessam por procurar emprego”, explica fonte que acompanha o processo.

O estudante poderá fazer um curso por ano e a escolha terá que ser feita dentro da demanda de mercado existente.