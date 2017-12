Discurso de Temer, vazamento ou… estratégia?

Muitos políticos apostavam ontem – inclusive do PMDB – que o suposto “engano” no envio de mensagem de Temer a parlamentares do partido não foi exatamente uma falha e sim uma estratégia à la peemedebê.

A fala do vice-presidente, antecipando seu discurso caso a Câmara autorize, domingo, a abertura de processo de impeachment contra Dilma, soou como “um passo adiante”, visando marcar posições.

Aliás, foi assim que o mercado financeiro e parte da iniciativa privada interpretaram os quase 14 minutos do áudio divulgado no final da tarde de ontem.

Temer 2

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O vice assumiu manter programas sociais – entre eles Bolsa Família, Pronatec e Fies. Acenou com apoio a Estados e municípios na rolagem de dívidas. Prestigiou a iniciativa privada, destacando que “o Estado depende da atuação dos setores produtivos do País”. Enfatizou, aliás, que não concorda com o atual tamanho do Estado: “O Estado brasileiro tem que cuidar de segurança, saúde, educação, enfim, de alguns temas fundamentais que não podem sair da órbita pública”.

E também ponderou que o fundamental agora é…o diálogo.