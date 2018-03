Fortes emoções, anteontem, na diretoria da Osesp. Torsten Kerl, tenor alemão escalado para os concertos que serão regidos por Celso Antunes durante a semana, cancelou sua participação. Por motivos de saúde.

A casa encontrou solução de ultíssima hora: Peter Hoare, solista inglês. Que já está a caminho do Brasil, pretendendo ensaiar com a orquestra ainda hoje. Interpretará A Canção da Terra, de Mahler, peça que apresentou recentemente com a Royal Concertgebouw Orchestra, de Amsterdã.