Ante a desistência de Antônio Palocci ao governo do Estado, há quem dê como certa sua candidatura à Câmara. Mas ele não iria coordenar a campanha de Dilma? Pelo menos a um interlocutor o ex-ministro afirmou que sua opção é tentar a reeleição como deputado.

E quem vai disputar o Estado? No PT paulista, a opção mais forte é Marta Suplicy – e há fortes razões para isso. As pesquisas, avisa uma fonte do partido, apontam empate técnico entre ela e Serra.