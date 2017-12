Após o mega congestionamento de ontem na cidade, a Prefeitura define, em reunião hoje, medidas para tentar evitar transtornos no dia 23 – quando a seleção brasileira enfrenta Camarões, em Brasília, e haverá Holanda e Chile, no Itaquerão.

O fim da partida em São Paulo coincidirá com o momento em que as pessoas serão liberadas do trabalho para assistir à partida do Brasil. O governo já está pedindo para que se evite voltar para casa por volta de 16h.