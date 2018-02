Surpresa: o País foi brindado esta semana com a divulgação de duas taxas de desemprego. Uma, do IBGE, que marcou mínima histórica. E a do Caged que decepcionou.

Segundo a Rosenberg Associados, elas não são necessariamente contraditórias. O índice de desemprego do IBGE reflete, principalmente, a redução da população desocupada. O do Caged mede o saldo de empregos.