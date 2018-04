A turma do Casseta & Planeta está investindo alto nas celebridades para incrementar a audiência do programa. No produzido para esta semana, a estrela será o ator americano Terry Crews, que está no Brasil gravando Os Mercenários, de Sylvester Stallone.

Wagner Moura também foi convidado e teria topado. Sua participação deve ser gravada ainda este mês.

