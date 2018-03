Pivô de polêmica com Bendine, Val Marchiori pede que ele acabe com corrupção na Petrobrás

Depois de ter sido pivô de uma polêmica que quase custou o cargo de Aldemir Bendine na presidência do Banco do Brasil, no ano passado, a socialite e apresentadora de TV Val Marchiori diz desejar sorte ao novo presidente da Petrobrás. “Que ele consiga acabar com a corrupção lá dentro. E seja forte pra combater todo o malfeito à empresa”, disse ela após ser informada pela coluna sobre o novo cargo do executivo.

Val, que diz conhecer Bendine apenas de eventos, teria sido beneficiada pelo presidente do BB em um empréstimo de R$ 2,7 milhões para a sua empresa, a Torke Empreendimentos.

Na época, o empréstimo foi contestado por contrariar normas internas do banco e atribuído a uma suposta amizade entre os dois. Bendine chegou a colocar seu cargo no BB à disposição em novembro do ano passado. Ambos negaram irregularidades na operação financeira.

“Desejo sorte ao novo presidente da Petrobrás! Que ele consiga restabelecer a confiança de nós brasileiros na instituição com a qual hoje estamos decepcionados”, completou a ex-Mulheres Ricas. /Thais Arbex