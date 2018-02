A JHSF bateu o martelo. Escolheu o escritório franco-brasileiro Triptyque Architecture para desenvolver o projeto arquitetônico do terminal do São Paulo Catarina Aeroporto. Um dos mais modernos aeroportos privados do mundo, projetado para o km 60 da Rodovia Castelo Branco, e que deve ser entregue em 2016.

