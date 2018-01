Pisca-pisca na decoração

Caio e Tatiana Sayeg moraram por muito tempo fora do País e quando voltaram para casa, sentiram falta de um detalhe que é muito comum lá fora, as luzes de corda que decoram os ambientes. “Chegamos no Brasil e fomos atrás dessas luzinhas para decorar nossa casa, mas era muito difícil encontrar o serviço por aqui. Dessa dificuldade nasceu a Luz de Corda”, explicou Tati, que ao lado do marido virou sócia da empresa que fabrica as luzinhas decorativas.

“Lá fora decorar os ambientes com as luzes é uma tendência há tempos, mas nesses poucos meses de negócio sentimos que a procura por aqui também é grande”, completou. Além de vender, o casal viu no aluguel uma forma de bombar o negócio. “As pessoas muitas vezes só querem usar as luzes por uma noite, para decorar festas e casamentos. O serviço de aluguel está dando muito certo”, conta a moça.

Por enquanto, a dupla atende por um site e Instagram que levam o nome da empresa e já faz entregas para todo o Brasil.