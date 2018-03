As panelas do Pomodori, no Itaim, “pegaram fogo” anteontem. Seis cozinheiros largaram o avental e o restaurante teve que fechar a porta uma hora mais cedo. Motivo? O chef Jefferson Rueda foi colocado para fora, com notificação judicial.

A zanga é que Rueda abrirá seu próprio negócio e teria espalhado a notícia antes do tempo. A sua agora ex- sócia, Marina Thompson, não gostou nada disso.