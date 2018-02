A Mostra Internacional de Cinema exibe dia 24, cópia restaurada do clássico Metrópolis, de Fritz Lang. Ao ar livre, no Ibirapuera, para 5 mil pessoas. Como o filme é mudo, a Jazz Sinfônica toca sob gerência do maestro João Galindo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.