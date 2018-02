Pipoca de luxo

Fernando Nazareth e Adriana Lotaif, donos da Pipó – marca de pipocas gourmet com sabores inusitados, como Lemon Pepper, Trufa Branca, Curry & Mostarda, entre outras –, acabam de fechar parceria com o Grupo Fasano. “Acreditamos muito na afinidade das marcas. Desenvolvemos uma embalagem menor, para compor o minibar, e o sabor será canela cristalizada”, conta Adriana.Lançada no ano passado, a dupla já vende a guloseima online e em empórios. Duração do produto, que não contém conservantes? As de sabor doce duram três meses. Já as salgadas, apenas um mês.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.