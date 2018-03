Direto da Fonte

Operação da PF paralisa mais uma gigante do setor de carnes

SEDE DA BRF. FOTO ESTADÃO Com as decisões de ontem, na Operação Trapaça, as duas gigantes brasileiras do setor de carnes, JBS e BRF, estão paralisadas pelas operações policiais. Negócios com boi gordo foram nulos, nesta segunda-feira. Os frigoríficos tentavam jogar para baixo, de novo, o preço da arroba – que na semana passada estava