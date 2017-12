Preocupado com a instalação das arquibancada temporárias no Itaquerão, Andrés Sanchez convocou, hoje, reunião sobre segurança com representantes do governo de SP, Ambev e sua contratada, a Fast Engenharia. Assunto: definição de responsabilidades.

