O São Paulo não gostou da opinião, publicada pela coluna ontem, do Comitê Paulista da Copa sobre patrocínios da Ambev. “O problema do São Paulo com a Ambev é do São Paulo e da Ambev. Não solicitamos e não precisamos da intervenção do comitê para solução do caso.”

