A Presidência lançou edital de contratação de empresa para impermeabilizar as coberturas dos Anexos do Palácio do Planalto. Com a missão de Sanar as insistentes infiltrações e goteiras. A vencedora deverá trocar também calhas e telhas.

A justificativa presente no edital parece contundente: “As intervenções pontuais adotadas nos últimos anos não têm se mostrado eficazes, devido ao estado de comprometimento encontrado nas coberturas”.