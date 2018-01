Pincel afiado

Ricardo dos Anjos se define em uma palavra: movimento. O cabeleireiro é jurado fixo da terceira temporada do programa Desafio da Beleza– ao lado de Fernando Torquatto e Mariana Weickert – que volta ao ar dia 4 de agosto, no GNT. “Se vou ser bonzinho? Não sou uma pessoa tão ruim, mas sou pago para ser mau”, diz, aos risos. No dia 30, o moço comemora um ano de seu salão, batizado de House of Beauty, em uma charmosa casa na Rua dos Belgas. “Desde o início da minha carreira, que começou aos 14 anos, atendi minhas clientes em domicílio. Quando pensei em abrir meu próprio salão, tinha que fazer de um jeito que elas continuassem a se sentir em casa”, afirma Ricardo. Tanto que serve bolo às sextas e faz arroz e feijão todo dia. “Quem quiser pode trazer o acompanhamento e almoçar por aqui.”

