Hugo Prata, diretor da cinebiografia de Elis Regina, elogiou a atitude dos filhos da cantora.

Depois de concederem autorização para que o cineasta rodasse o filme, não deram um pitaco sequer sobre a produção.

Pimentinha 2

O roteiro acaba de ser aprovado no Programa de Fomento ao Cinema Paulista e deve ser filmado no Rio e em São Paulo – com passagens em L.A. e Paris.