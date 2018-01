O encontro do PMDB hoje, no Jaburu, entre Temer, Renan, Eduardo Cunha e sete governadores tem uma agenda formal, séria – discutir o Orçamento e as reformas – e outra pra lá de informal.

Nesta, é o que corre no partido, entram a antecipação do congresso de novembro e a relação… com Mercadante.