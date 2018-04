Quem vai ganhar uma biografia, do alto dos seus 38 anos, é Pep Guardiola. Partindo de 150 frases do técnico do Barcelona – desde quando ele era apenas jogador – o autor Josep Riera remontou sua trajetória profissional e pessoal.

No Barcelona pós-Ronaldinho Gaúcho, o catalão é umas das personalidades mais populares da Espanha.