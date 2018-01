Pietra Bertolazzi e Mario Velloso vão levar os ‘playboys’ para o centro de SP

O casal de DJ’s Pietra Bertolazzi e Mario Velloso, do Mon Project, reuniu sua turma de amigos DJ’s, entre eles Theodoro Cochrane, filho de Marília Gabriela, para a primeira edição da festa C’MON (lê-se come on), que acontece terça-feira (11), na varanda do Air Rooftop, em cima do Shopping Light.

“A ideia é trazer os ‘playboys’ dos Jardins para o centro”, explica Pietra.”Como o lugar é considerado underground, de música eletrônica e no centro acaba não atraindo esse público. Com a nova festa esperamos mudar esse cenário.”

A dupla promete fazer mais edições, mas ainda sem data. “A única certeza que sempre será em um local do centro de SP”, entrega Mario.