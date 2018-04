O pianista Marcelo Bratke e o primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres, Thiago Soares, estrearam o espetáculo Sumaúma, escolhido para abrir a exposição “The Art of Diplomacy – Brazilian Modernist Artists Painted for War, na embaixada brasileira londrina.

A dupla brasileira sairá em turnê com apresentações no Brasil, Itália e Inglaterra.

