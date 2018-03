PF foi silenciosa na operação que prendeu José Yunes

Entrando, com um só carro, em rua sem saída e com portão de segurança no Itaim – onde moram banqueiros e empresários de porte – a PF foi surpreendentemente silenciosa na operação que prendeu José Yunes.

Não fez qualquer alarde na chegada, às 6h da manhã. E saiu rapidamente com Yunes – o advogado sequer levou… mala.

A prisão do amigo de Temer é provisória, de cinco dias.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Leia mais notas da coluna:

+ Aeroportos mudam aplicação de tarifas e impactam exposições estrangeiras

+ Bumba Meu Boi pode virar patrimônio cultural da humanidade