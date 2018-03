Mercado aguarda notícias da PF sobre os R$ 51 milhões de Geddel

Integrantes do sistema financeiro perguntavam ontem – quando do cumprimento do mandado de busca no apartamento de Lúcio Vieira Lima, irmão de Geddel – se a PF já teria avançado nas investigações sobre a origem dos R$ 51 milhões atribuídos ao ex-ministro de Temer, encontrados em setembro em apartamento de Salvador.

Em algumas das fotos divulgadas aparecem cintas envolvendo os recursos. A partir delas, normalmente, é possível identificar rapidamente de onde saiu o dinheiro.

Cintas foram

deixadas de lado

Entretanto, pelo que se apurou, no manuseio do dinheiro pela PF, para se apurar quanto havia nas malas e caixas, essas cintas-provas foram deixadas de lado.

Indagada, a assessoria da PF diz que não comenta seu modus operandi.

