Com o fervor da eleição, o dia da ação da Petrobrás na BM&F Bovespa, ontem, foi assim: começou com 2,8% de alta; no meio do percurso, caiu 1%; depois, 1,5%, 3,2%, 4,5%, 5,5% e (ufa) se recuperou, fechando com baixa de só 1,7%.

Por quê? Pesquisa da revista Época apareceu, no fim do dia, com Aécio à frente. Hoje é dia de Ibope, no JN da Globo.