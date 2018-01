Petrobrás define novo gerente de comunicação

Feita a licitação para escolha de candidatos para o cobiçado posto de comunicação institucional da Petrobrás, o escolhido é Bruno Motta. Ex-presidente da Shell Brands International, o executivo começa na segunda-feira com o grande desafio de mudar a cara do setor.

Luiz Fernando Maia Nery, funcionário da empresa desde 1985 estava na gerência executiva de comunicação da estatal e saiu em julho do ano passado. Deixou o cargo em meio a afirmativas de que o dinheiro da estatal teria sido usado para bancar farra de ingressos de camarotes para funcionários, políticos e um ex-secretário particular da presidente afastada Dilma Rousseff no carnaval de Salvador.

Serviram até para financiar um trio elétrico da família de um ex-dirigente.