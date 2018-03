O modo de criar de Alexandra Spallicci não tem regra. Às vezes, a inspiração vem de um tecido. Outras, de uma estampa. E assim, no estilo “meio sem querer”, vão surgindo as peças da Honey Pie – feitas sob medida para mulheres que nem sempre querem usar o que está na moda.

Baseadas no conceito de slow fashion, as coleções são atemporais e com tecidos 100% brasileiros. “Como as butiques parisienses, não queremos crescer. Queremos ser pequenininhas para sempre.”