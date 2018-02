Petit comité

Para Galvão Bueno, os espanhóis não estão na lista dos favoritos a vencer a Copa. Pouco antes de discursar no jantar que ganhou de José Victor Oliva – quarta, na casa do empresário – o locutor afirmou à coluna ter feito uma pesquisa: “Desde 1930, as finais dos Mundiais sempre têm a presença de Brasil, Alemanha, Itália ou Argentina. A única exceção foi a da África do Sul”.

Galvão está preparado para uma eventual final entre Neymar e Messi? “Aí acho que eu morro!”, brincou.