Petistas não creem que STJ dará habeas corpus a Lula

Petistas dão como certo que o STJ não vai conceder habeas corpus a Lula no julgamento marcado para amanhã. Lembram que a Quinta Turma da corte – responsável pela decisão – é chamada por criminalistas de… “câmara de gás”.

Advogados do PT que acompanham o assunto veem o lado bom de o STJ ter incluído o HC na pauta: afasta, segundo eles, a possibilidade de Cármen Lúcia deixar de pautar o pedido no STF usando, como argumento, o fato de a decisão do STJ ainda estar pendente.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

DIA D, UMA QUARTA-FEIRA

Como só os embargos de declaração, que não entram no mérito da sentença, estão no caminho de um eventual pedido de prisão do ex-presidente, petistas fazem sua conta.

Depois de o MPF se manifestar sobre recurso, qualquer quarta-feira pode ser o dia de julgamento.