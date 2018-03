A Casa Fernando Pessoa, em Portugal, pretende impugnar o leilão de todos livros e revistas pertencentes à biblioteca do escritor que estão sendo colocados em licitação pelos herdeiros.



Após comprar o acervo do escritor, descobriu: 200 livros estão com a família.

