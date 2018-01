Pesquisa mostra que consumidor paulista está mais pessimista

O consumidor paulista anda mais pessimista e cauteloso do que os do resto do País – e, além disso, mais desanimado quanto ao que esperar de 2018. A informação está no novo Índice de Confiança que a Associação Comercial de SP divulgará hoje, levantado em entrevistas domiciliares pelo Instituto Ipsos.

A confiança dos paulistas parou nos 64 pontos, a mais baixa do País, contra a média nacional de 74. A região Sul é a mais otimista, com 93 pontos. Na avaliação da situação financeira pessoal, 59% dos paulistas a consideram ruim e 22% boa ou muito boa. E os próximos seis meses? Para 29% vai estar melhor. E estará pior para 24%.

Paulista é mais

crítico, diz ACSP

Por que tanto desânimo? Na avaliação da ACSP, o consumidor paulista “é naturalmente mais crítico”. Além disso, ele acompanha mais o noticiário econômico e político – e as incertezas dessas áreas “acabam minando a confiança”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Leia mais notas na coluna:

+ Força Nacional atua em Porto Alegre desde 2016

+ Osesp já vendeu 67 mil ingressos da nova temporada