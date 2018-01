Pesquisa Ipsos: só 8% dizem que economia está bem

A percepção da situação econômica do Brasil como “boa” caiu drasticamente, em três anos, de 42% para 8%, revela uma pesquisa que a Ipsos internacional acaba de divulgar — o chamado Economic Pulse of the World (algo como Percepção Econômica Mundial). Os dados brasileiros são os piores em um grup0 de 25 países trabalhados pelo instituto.

A média global desses 25 países é de 38% — mas alguns dos chamados Brics ela está bem acima disso. Na India, chega a 81% e na China, 67%.a A Ipsos ouviu 18.030 pessoas e a margem de erro é de 3,5 pontos.

Danilo Cersosimo, diretor da Ipsos no Brasil, afirma que esse pessimismo e desconfiança “estão ligados à perda do poder de consumo, à inflação e principalmente à insegurança em relação ao emprego”.